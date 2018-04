Ibrahimovic n'a pas manqué ses débuts hollywoodiens

"Si on regarde ma carrière, j'ai marqué pour toutes mes équipes dès mon premier match officiel, je ne voulais pas que cette série s'arrête aujourd'hui. J'attendais juste de pouvoir rentrer, car quand on perd 3 à 0, vous voulez faire quelque chose pour aider votre équipe. Les supporters attendaient quelque chose, ils ont eu Zlatan".

"J'ai l'impression d'avoir joué 40 matchs durant ces vingt minutes. A cause du jet-lag, du fait que je n'avais pas joué depuis longtemps. Dès ma première course, j'étais essoufflé, c'est pour cela que sur le deuxième ballon que j'ai reçu, je me suis dit que j'allais shooter et ne pas courir, c'est l'action sur laquelle j'ai marqué le premier but. Il y avait plein d'adrénaline parce que je n'avais pas joué depuis longtemps, mais il faut que petit à petit je retrouve le rythme, ma condition physique et que je m'adapte à la météo, à l'équipe et à notre façon de jouer".

"Vendredi (lors de sa présentation officielle), quelqu'un avait dit que j'étais trop vieux, je lui avais répondu que j'étais comme Benjamin Button (personnage d'un film interprété par Brad Pitt qui naît vieux et meurt jeune, NDLR). Dans ma tête, je suis de plus en plus jeune, il faut juste que mon corps suive et s'il suit, je ne suis pas inquiet".