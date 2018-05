Ibrahimovic exclu!

L'attaquant suédois de 36 ans a en effet été exclu à la 41e minute pour avoir giflé le défenseur canadien Michael Petrasso (ex-Queens Park Rangers), qui lui avait (sans doute involontairement) écrasé le pied en reculant.

L'arbitre Ismael Elfath n'avait pas vu la scène qui s'était déroulée loin du ballon, mais a été alerté par l'assistance video. Après avoir visionné l'action en détail, il a adressé un carton jaune à Petrasso, et brandi un bristol rouge sous le nez du géant scandinave, résigné, et qui n'a pas fait d'histoires.

C'est la première exclusion d'Ibrahimovic (ex-Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan, Paris Saint-Germain et Manchester United) en MLS, où il a déjà inscrit trois buts et délivré un assist en huit matches. Il sera suspendu pour le Clasico californien de vendredi contre San José Earthquakes, voire pour un ou deux des matches suivants (à Portland et contre le Real Salt Lake).

L'incident n'a pas empêché le Galaxy, qui restait pourtant sur quatre défaites, de l'emporter 1-0 grâce à un but du Norvégien Ola Kamara à la 75e minute. Il est septième à l'Ouest et l'Impact, dixième et avant-dernier à l'Est.