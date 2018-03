Guardiola condamné à 22.500 euros d'amende pour le port du ruban jaune

La FA a aussi donné un avertissement au technicien espagnol, accusé de "port d'un message politique".

Pep Guardiola avait arboré ce ruban de soutien aux dirigeants emprisonnés de la Catalogne à son arrivée à Wembley avant la finale de la Coupe de la Ligue face à Arsenal, le 25 février.

Depuis la fin de 2017, ce ruban jaune accompagne le technicien de City, né en Catalogne et qui a passé la majeure partie de sa carrière de joueur et d'entraîneur à Barcelone, capitale de la région séparatiste, à chaque match et conférence de presse.

En décembre, il avait expliqué porter le ruban jaune, symbole de la demande de libération des séparatistes emprisonnés, parce qu'il trouvait leur sort "injuste". "S'ils veulent me suspendre (pour cela) - l'UEFA, la Premier League, la FIFA- OK", avait-il ajouté.

Deux jours après l'ouverture de l'enquête de la FA, Guardiola a continué de porter son ruban. Guardiola avait déclaré en conférence de presse qu'une sanction financière n'allait rien changer et qu'il allait continuer à porter le ruban quoi qu'il arrive et "jusqu'au bout".