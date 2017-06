Griezmann va prolonger à l'Atletico Madrid jusqu'en 2022

Antoine Griezmann, 26 ans, courtisé par Manchester United, devrait avoir une solide plus value. "C'est de la cuisine interne", a juste commenté Enrique Cerezo. Un montant annuel de 11,3 millions d'euros est cité pour son salaire et une clause de départ aurait été fixée à 99 millions d'euros.

L'attaquant français des Colchoneros, lié jusqu'en 2021, va prolonger donc son contrat d'une année supplémentaire. Arrivé dans la capitale espagnole en 2014 en provenance de la Real Sociedad, il avait déjà prolongé en 2015 puis en 2016.

Griezmann évoluera encore sous les ordres de Diego Simeone la saison prochaine, lors d'un exercice 2017-2018 qui verra l'Atlético, pour l'heure interdit de recrutement, emménager dans son nouveau stade, le Wanda Metropolitano.