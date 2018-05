Gianluigi Buffon quitte la Juventus

La Juventus a été sacrée dimanche championne d'Italie pour la 34e fois, la septième fois d'affilée. Pour Buffon, il s'agissait d'un neuvième titre de champion, ce qui est un record en Italie.

Buffon, outre ses neuf titres de champion d'Italie, a remporté la Coupe UEFA et la Coupe d'Italie en 1999 avec Parme. Avec la Juve, il a aussi gagné la Coupe d'Italie à quatre reprises et disputé trois finales de Ligue des champions, en 2003, 2015 et 2017.

Cette saison, la Juventus a été sortie par le Real Madrid en quarts de finale. Buffon avait été exclu à la fin du match retour.

Buffon compte 176 sélections en équipe nationale. L'Italie, championne du monde en 2006 et vice-championne d'Europe en 2012, n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde en Russie.

Indécis quant à son avenir

Buffon a par ailleurs déclaré qu'il se donnait encore quelques jours pour décider de son avenir, qui pourrait être sur le terrain, ou en dehors. "Que vais-je faire ? Samedi, je joue un match et c'est la seule chose certaine", a-t-il dit.

"Jusqu'à il y a 15 jours, j'étais sûr d'arrêter de jouer. Mais j'ai reçu des propositions stimulantes, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Hors du terrain, la plus intéressante m'a été faite par le président Agnelli", a-t-il dit à propos du président de la Juventus Andrea Agnelli.

"La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion sereine, je prendrai une décision définitive et certaine", a ajouté Buffon.

Selon la presse sportive italienne, Buffon aurait été contacté par des clubs de haut niveau, comme Liverpool, le Real Madrid ou le Paris SG.

(afp/belga)