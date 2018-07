Gareth Southgate: "On ne laissera pas passer cette chance de finir troisième"

"Evidemment", a convenu vendredi en conférence de presse le sélectionneur anglais Gareth Southgate, "quand vous êtes à dix minutes de la série de tirs au but qui doit vous mener en finale, et que peu après vous vous retrouvez sans rien à la rue, c'est drôlement dur à avaler. Depuis on est donc passé par des moments difficiles. Mais la volonté des joueurs de sortir par le haut de ce mondial est évidente à l'entraînement. Ils veulent terminer en beauté, et surtout ne pas bâcler..."

Parce que si l'Angleterre n'a rien ou pas grand chose à se reprocher à propos de sa demi-finale perdue 1-2 après prolongations contre la Croatie mercredi, elle ne doit quand même pas être très fière de sa défaite, 0-1, quasi-volontaire, contre la Belgique, le jeudi 28 juin en phase de poule à Kaliningrad.

L'heure de la revanche et du "vrai" affrontement entre Three Lions et Diables Rouges, a donc sonné.

Pas plus, sans doute, que Roberto Martinez, Soutghate n'a l'intention d'aligner une équipe bis dans cette petite finale.

"Il s'agira certes d'évaluer l'état physique de certains joueurs après un mois de compétition", admet-il. "Mais personne n'a l'air de ne pas avoir envie de jouer ce match. Cela dit ce n'est pas forcément une bonne idée, si on n'a plus l'énergie nécéssaire. Le staff va donc avoir des décisions à prendre, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Mon intention est cependant de changer le moins possible l'équipe (l'auteur du but anglais Kieran Trippier avait pour rappel dû quitter le terrain au cours des prolongations contre la Croatie). On est très motivés à l'idée de rafler cette troisième place. C'est une opportunité à ne pas laisser passer car souvenez-vous, il faut vraiment remonter très loin pour retrouver l'Angleterre sur le podium d'un mondial (sur la plus haute marche en 1966, ndlr).

"Les Belges ont réalisé une magnifique Coupe du monde", a conclu Southgate. "Battre le Brésil et de cette façon, cela n'est en effet certainement pas donné à tout le monde. C'est sûr que maintenant, ils veulent comme nous terminer en beauté. Mais c'est pour nous l'occasion de nous frotter pour la première fois à une véritable équipe du top. Ce sera donc un très bon test..."