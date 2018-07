France-Belgique: le moment risque d'être spécial pour Thierry Henry

"C'est la vie qui est comme ça. Il est en Angleterre depuis longtemps, j'ai très peu de contact pour ma part", a indiqué à l'AFP le patron de la Fédération au sujet de l'ancien attaquant vedette des Bleus, meilleur marqueur de l'Histoire en équipe de France (51 buts).

En Russie, Thierry Henry est l'adjoint du sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez. Le champion du monde 1998 apporte ses conseils aux attaquants des Diables Rouges, l'infernale triplette Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne.

"Il est estimé en Belgique"

"Il a donné à cette équipe une envie d'attaquer. Les attaquants viennent le voir. Il est estimé. Il a choisi peut-être la bonne solution, être adjoint, comme l'a fait Zidane (avant de prendre en main le Real Madrid) il y a quelques années. C'est sûrement mieux dans un premier temps d'être adjoint d'une équipe nationale, même s'il espérait Arsenal. Il a sûrement une carrière d'entraîneur devant lui", considère Noël Le Graët.

"Peu de présence en France"

Les liens de l'ancien attaquant phare des Bleus et d'Arsenal sont-ils distendus avec la Fédération ? "Non, c'est la vie qui est comme ça, il a toujours joué en Angleterre. Il a peu de présence en France et peu de contacts avec la Fédération", a répondu le patron de la FFF.

La France et la Belgique s'affrontent mardi en demi-finales du Mondial-2018 dans un match forcément très particulier pour Thierry Henry.