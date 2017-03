Foot: la Malaisie interdit son équipe de match à Pyongyang

"La décision samedi du gouvernement malaisien d'expulser l'ambassadeur de Corée du Nord en Malaisie, Kang Chol, semble avoir fait naître un danger pour les Malaisiens de se rendre en Corée du Nord en ce moment", a déclaré le patron de la Fédération malaisienne de football, Hamidin Mohamad Ali, dans un communiqué.

"Sur base de la dernière directive du gouvernement malaisien, la Fédération a déjà envoyé une lettre à la Confération asiatique de football (AFC) pour demander que le lieu de la rencontre soit modifié et que le match soit joué à un autre endroit, neutre, pour des raisons de sécurité", a précisé Hamidin Mohamad Ali. "J'ai aussi contacté le secrétaire général de l'AFC, Dato 'Windsor' John, afin de notifier les attentes de la Fédération et lui demander de prendre une décision rapidement sur le lieu de la rencontre afin d'organiser le voyage. L'équipe nationale commencera son camp d'entraînement le 13 mars." La rencontre doit se jouer le 28 mars dans le cadre de la première journée, dans le groupe B, du troisième et dernier tour de qualification de la Coupe d'Asie des nations.