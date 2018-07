Exclusif - Eden Hazard : "Romelu va devenir le plus grand attaquant de l'histoire de la Premier League"

Romelu Lukaku

" Romelu, dans dix ans, on critiquera encore sa technique. Mais s'il reste en Angleterre, il va devenir le plus grand attaquant de l'histoire de la Premier League, il va dépasser les Shearer et autres. Non pas sur ses qualités intrinsèques, quelqu'un comme Thierry Henry est plus beau à voir que Romelu mais lui il s'en fout. Il est trop fort. Il s'en fout de rater des contrôles. Le mec devant le but, c'est une machine. Romelu, tu lui donnes trois occasions, il va peut-être t'en rater une mais les deux autres, elles vont au fond. Là où il peut encore être attendu c'est dans les gros matches. Contre le Panama, je savais qu'il allait marquer. Avec Diego Costa, à Chelsea, il arrivait qu'on fasse un match tout pourri mais le 1-0, c'est lui qu'il le marquait. Pour moi, c'est ça les grands attaquants. Peu importe que tu marques du genou ou de l'oreille. Et pour moi, Romelu fait partie de cette caste. "

Kylian Mbappé

" Pour moi, c'est vraiment un mélange de Thierry Henry et de Ronaldo "Il Fenomeno". Et il ne faut pas oublier, il a 19 ans le gars. En tant qu'admirateur du foot, tu ne peux qu'apprécier. Je l'ai déjà eu deux-trois fois sur FaceTime, au téléphone. Je suis un peu son grand frère. Je crois qu'il veut devenir comme moi (il rit). J'espère qu'on ne va pas trop se rencontrer à l'avenir car le petit, il est costaud. "

Thierry Henry

" Depuis le début du tournoi, il gère les phases arrêtées, surtout les corners offensifs. Même si à la base, il est là pour apprendre son futur boulot d'entraineur. Mais il nous raconte aussi ses histoires (il rit). Et quand, c'est Thierry Henry qui te parle, tu écoutes. Et c'est pas mal des fois, il a de bons trucs à raconter (il rit)... C'est aussi quelqu'un qui peut nous gérer. Il est important pour beaucoup de monde. "

Par Thomas Bricmont et Peter T'Kint, en Russie

