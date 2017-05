Europa League: Manchester United, en finale contre l'Ajax le 24 mai à Stockholm

Victorieux 0-1 à l'aller en terre espagnole, Manchester United a pu se contenter d'un match nul face au Celta Vigo (1-1).

Marouane Fellaini, titulaire, avait ouvert la marque d'un coup de tête dès la 17e minute de jeu sur un service parfait de Marcus Rashford. C'était son 4e but de la saison, toutes compétitions confondues. C'était aussi le 100e but de Manchester United cette saison.

Côté espagnol, Theo Bongonda est monté au jeu à la 68e minute. Le Celta Vigo donnait du piment à la fin de rencontre en égalisant à la 85e par Facundo Roncaglia, exclu cependant 4 minutes plus tard avant que Manchester United ne termine aussi à dix après l'exclusion d'Eric Bailly. Le score ne changera plus (1-1) et ce sont pourtant bien les Anglais qui disputeront la finale après avoir notamment sorti Anderlecht en quarts de finale.

L'autre demi-finale a été aussi épique. L'Ajax avait remporté le match aller 4 buts à 1 face à Lyon qui a pourtant bien failli créer l'exploit chez lui. Les Amstellodamois ouvraient déjà la marque à la 27e minute par le Danois Kasper Dolberg. Les Lyonnais parvenaient cependant à repasser devant à la mi-temps dans la dernière minute de la première période. Alexandre Lacazette parvenait à égaliser sur penalty juste avant d'inscrire le second but des siens, une minute plus tard (2-1). Lyon revenait en seconde période pour tenter l'exploit.

Du côté de l'Ajax, Donny van de Beek touchait l'équerre du but lyonnais à la 78e juste avant que Lyon n'inscrive un 3e but par Ghezzal, à la 81e, monté au jeu quelques instants auparavant. C'était la panique dans les rangs ajacides d'autant que Viergever recevait une seconde carte jaune à la 84e. Le score ne changera pourtant plus pour voir l'Ajax se qualifier.

La finale aura donc lieu le 24 mai à Stockholm.