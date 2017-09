Europa League: Arsenal presque serein, le Milan AC se fait peur

L'équipe 'bis' d'Arsenal a été bousculée en fin de match face au BATE Borisov, mais son gardien David Ospina a maintenu les Gunners à flot, leur permettant de prendre la première place du groupe H, avec six points.

La victoire a été acquise grâce à un doublé de Theo Walcott (9e, 22e), un but sur corner de Rob Holding (25e), et le 100e but d'Olivier Giroud sous le maillot d'Arsenal, sur penalty (49e s.p.). Les buts du BATE Borisov ont été inscrits par Mirko Ivanic (28e) et Mikhail Gordeichuk (67e).

Quant aux Milanais, battus dimanche sur la pelouse de la Sampdoria Gênes (2-0) en Serie A et légèrement décrochés de la course aux premières places en Italie, ils se sont longtemps montrés solides face aux Croates de Rijeka, après des réalisations du Portugais Andre Silva (14e) et Mateo Musacchio (53e). Mais ont connu une grosse frayeur en fin de match, après la réduction du score de Maxwell Acosty (84e) et surtout l'égalisation sur penalty de Josip Elez (90e).

Mais Patrick Cutrone a donné la victoire au Milan dans les arrêts de jeu, lui permettant de prendre seul la tête de son groupe D, après le nul de l'Austria Vienne sur la pelouse de l'AEK Athènes (2-2) jeudi.

Parmi les autres grands noms engagés jeudi en Europa League, Everton ne s'est pas vraiment rassuré après sa déroute sur le terrain de l'Atalanta Bergame (3-0) lors de la première journée.

A domicile, les Anglais ont été tenu en échec par les Chypriotes de l'Apollon Limassol (2-2). Le vétéran Wayne Rooney a inscrit le premier but des Toffees (21e), mais les visiteurs ont égalisé en toute fin de rencontre.

La Lazio Rome de Jordan Lukaku a en revanche battu Zulte Waregem 2-0 sur sa pelouse mais sans son public dans le groupe K. Les troupes de Francky Dury ont pourtant bousculé les 'Biancocelesti' en deuxième période, mais ont encaissé les buts de Felipe Caicedo (18e) et de Ciro Immobile (90e).

Si Marseille a perdu sur la pelouse du Red Bull Salzbourg 1-0, le résultat surprise de la soirée est à mettre au crédit des Ukrainiens du Zora Luhansk, qui se sont imposés 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao grâce à un but de Ihor Kharatin (26e).