Europa League: Anderlecht contre le Zenit, La Gantoise face à Tottenham

Pour la sixième fois en six ans, le Sporting d'Anderlecht va se frotter au Zenit St-Petersbourg. La formation d'Axel Witsel et Nicolas Lombaerts a remporté trois des quatre dernières confrontations face aux Bruxellois et constitue un redoutable adversaire, ambitieux. Avant le tirage, Axel Witsel avait en effet déclaré sans ambages: "nous voulons atteindre au minimum les demi-finales de l'Europa League". En phase de groupe, les Russes ont décroché un probant 15 sur 18 ne s'inclinant que lors de la dernière journée à l'AZ Alkmaar (3-2) alors que le Zenit était déjà assuré de la première place de son groupe.

Le tirage est difficile aussi pour La Gantoise qui se rendra à Wembley pour y jouer les Belges de Tottenham, qui ont terminé 3e de leur poule en Ligue des Champions. Reversée en Europa League, la formation de Mauricio Pochettino avait affronté à deux reprises Anderlecht la saison dernière en phase de poule de l'Europa League. Les deux clubs l'avaient emporté à domicile sur le même score (2-1).

Enfin, le Racing Genk se rendra chez un adversaire moins prestigieux. Les Roumains d'Astra Giurgiu ont pourtant terminé deuxième de leur poule en Europa League, derrière l'AS Roma.

Pour les autres joueurs belges qualifiés avec leur club, c'est Saint-Etienne, qui a hérité de l'épouvantail, Manchester United (avec Marouane Fellaini). L'AS Roma de Thomas Vermaelen et Radja Nainggolan se déplacera lui à la Villareal. Le Celtic Vigo (Theo Bongonda) jouera un choc avec le Shakhtar Donetsk. Le Legia Varsovie (Vadis Odjidja) recevra d'abord l'Ajax Amsterdam. L'Apoel Nicosie (Igor De Camargo) se rendra à l'Athletic Bilbao. Ce sera une belle affiche entre le Borussia Moenchengladbach de Thorgan Hazard et la Fiorentina.

Les équipes d'une même fédération ne pouvaient pas s'affronter en 16es de finale et il n'était pas possible de jouer contre une équipe déjà rencontrée en phase de groupes. Il y avait deux chapeaux pour ce tirage, les vainqueurs de leur groupe en Europa League (Genk) et meilleurs troisièmes de Ligue des champions d'un côté, face aux 16 autres clubs qualifiés de l'autre (La Gantoise et Anderlecht).

La finale de l'Europa League est programmée le 24 mai à Stockholm, Suède.