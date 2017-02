Eupen et Waasland-Beveren s'imposent et assurent leur maintien en D1A

Dans un début de match à l'avantage de Lokeren, le portier eupenois, Hendrik Van Crombrugge, s'est rapidement illustré en boxant des poings un essai de Skulason (12e). Un peu moins d'un quart d'heure plus tard, Eupen a été réduit à dix suite à l'exclusion de Diallo pour une semelle appuyée sur Straetman (37e).

Malgré leur infériorité numérique, les Pandas ont ouvert le score les premiers sur une frappe limpide d'Ocansey qui s'est logée dans la lucarne de Copa (37e, 0-1). Peu après, Skulason a été bousculé dans le rectangle adverse par Wague, provoquant ainsi un pénalty converti facilement par Maric (41e, 1-1). Après la pause, Van Crombrugge a sorti le grand jeu en sortant un arrêt décisif sur un tir à bout portant de Tom De Sutter (60e). A dix minutes du terme, Henry Onyekuru a offert la victoire aux Pandas grâce à un lob subtil qui n'a laissé aucune chance à Copa (80e, 1-2).

Grâce à son 3e succès consécutif en championnat, Eupen se hisse en 13e position et assure son maintien en Division 1A.

La rencontre opposant Courtrai et Waasland-Beveren s'est décantée en deuxième période à la suite de l'ouverture du score de la tête de Cerigioni (58e, 0-1). Moins d'une minute plus tard, Saadi, parfaitement lancé par Kristof D'Haene, a remis les compteurs à zéro à l'aide d'un tir puissant (59e, 1-1). Motivés par l'envie de se sauver, les Waaslandiens ont repris les devants quelques instants plus tard grâce au doublé de Cerigioni (64e, 1-2). Un score qui ne changera plus et qui permet surtout à Waasland-Beveren d'officialiser sa survie au sein de l'élite du football belge. Avec 30 points, Waasland-Beveren ne peut plus être rattrapé par Mouscron, lanterne rouge avec 18 points.