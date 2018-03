" Être renvoyé d'Arsenal, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée "

"Échouer, quand on est enfant, c'est quelque chose de spécial. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était dans un parc, juste derrière la maison, à Chingford. J'y allais souvent avec mon père pour parler. Un jour, j'avais huit ans, je me promenais avec lui et il m'a dit comme ça, de but en blanc : j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit : oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il a mis son bras sur mon épaule et m'a dit : Harry, Arsenal te rend ta liberté.

...