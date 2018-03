Entraîneur de foot, une affaire de passion et pas d'âge (en images)

A 92 ans, avec un style un peu brusque et un langage fleuri, Maria Angelica Ramos entraine toujours les jeunes de son équipe de football, à Lima au Pérou. Affectueusement surnommée la 'Viejita' (la Vieille), Maria Angelica est surtout considérée comme une seconde mère par bon nombre d'adolescents, et ils sont plus de 1.000 à avoir défilé sous sa houlette ferme mais bienveillante.