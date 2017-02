Encore et toujours les Espagnols !

Sur les 11 dernières éditions de la Champions League, 6 trophées ont été remportés par des Espagnols (4 pour le Barça et 2 pour le Real). Il est bien loin le temps où les Italiens et les Anglais comme l'AC Milan, la Juventus, Liverpool ou Manchester United étaient les plus redoutables.

Barcelone, le début d'un long cycle

C'est le Barça qui a commencé à tout chambouler à partir de sa victoire en finale contre Arsenal en 2006. Des Gunners qui ont d'ailleurs éliminé Villarreal en demi-finale. Depuis ce jour-là, hormis en 2007, on retrouve au moins une équipe espagnole dans chaque dernier carré.

2008 : Barcelone est éliminé par Chelsea en demis.

Les éditions suivantes sont un véritable fléau pour tous les autres clubs. En effet, au moins deux équipes espagnoles atteignent à chaque fois les demis.

2011 : Classico en demis : Barcelone élimine le Real, avant de s'imposer en finale contre Manchester United.

Séville dans l'histoire de l'Europa League

En Europa League, c'est Séville qui a initié cette domination espagnole, en 2006, comme le Barça ! Les Sévillans gagnent leur premier titre face à Middlesbrough.

2007 : Trois équipes espagnoles se retrouvent dans le dernier carré. Séville élimine Osasuna en demis avant de l'emporter sur l'Espanyol Barcelone en finale.

Par conséquent, les trois dernières Supercoupes d'Europe ont également été 100% espagnoles. Séville les a toutes perdu : contre le Real en 2014, le Barça en 2015 et à nouveau le Real en 2016.

Une question de talent, mais aussi d'argent

Comment expliquer cette domination ? L'aspect financier n'est évidemment pas à négliger.

Parmi les 7 transferts les plus chers de l'histoire, 3 joueurs ont été achetés par le Real Madrid : Cristiano Ronaldo en 2009 (94M), Gareth Bale en 2013 (100M), James Rodriguez en 2014 (80M). Et 2 par le Barça : Neymar en 2013 (83M), Luis Suárez en 2014 (82,5M).

Mais il n'y a pas que l'argent. Les centres de formation ont aussi un rôle important. Prenons le plus connu : la Masia. Les plus grands joueurs barcelonais en sont sortis : Messi, Xavi, Iniesta, etc. Séville n'est pas réputée pour investir des stars, mais peut toujours compter sur son académie qui forme des futurs grands, à l'image de Sergio Ramos, vendu au Real pour 27M en 2005.

Cependant, rassembler les meilleurs joueurs du monde dans la même équipe n'est pas synonyme de victoire. On se rappelle des Galactiques avec Zidane, Ronaldo, Beckham, Raúl et Figo, qui se sont fait éliminer en quarts de finale par Monaco en 2004.

Aujourd'hui, quatre clubs hispaniques sont encore dans la course en Champions League. Il s'agit bien évidemment des deux équipes madrilènes, de Barcelone et de Séville. Est-ce la fin d'un très long cycle ? Réponse d'ici quelques semaines.

Par Lorenz Blanco (st.)