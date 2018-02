Emirates reste sponsor d'Arsenal jusqu'en 2024 pour 225 millions d'euros

"Notre partenariat maillot est le plus long de la Premier League", a commenté Ivan Gazidis, chef exécutif d'Arsenal. "C'est aussi l'une des plus longues relations dans le sport mondial. Emirates témoigne une fois encore de sa grande confiance en notre gestion et son investissement significativement accru nous permetttra de continuer à rivaliser pour gagner des trophées et offrir plus de succès à nos fans du monde entier".

Emirates, qui était assuré de conserver le nom du stade jusqu'en 2021, a par ailleurs indiqué vouloir le prolonger jusqu'en 2028.

Egalement sponsor maillot du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Emirates négocie une prolongation du contrat avec le club français.

Seuls Manchester United, avec Chevrolet (59 millions par an) et Barcelone (53 millions) avec Rakuten, reçoivent plus d'argent qu'Arsenal (et Chelsea) de leur sponsor maillot.

Arsenal, éliminé de la Coupe d'Angleterre mais finaliste de la Coupe de la Ligue (contre Manchester City le 25 février) est 6e du championnat d'Angleterre, à 7 points de Tottenham, 5e et virtuellement qualifié pour l'Europe League.