Égypte : les pionniers arabes

Ce soir, l'Égypte dispute un match amical contre les Diables Rouge au Stade Roi Baudouin. L'Égypte compte en ses rangs un certain Mo Salah, qui est le meilleur joueur du plus grand championnat au monde. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, le football se limitait à l'Europe et à l'Amérique. Lors de la toute première Coupe du Monde (en 1930 en Uruguay), tous les pays participants avaient été invités. Ils provenaient exclusivement des deux continents précités.

