Eden Hazard se juge encore loin du niveau de Messi

"C'est bien d'être comparé aux plus grands, Messi ou Ronaldo. Mais, je suis complètement différent. Nous ne jouons pas dans le même championnat. J'essaie de faire mon boulot et d'atteindre leur niveau, car ils sont les meilleurs joueurs du monde. (...) Si vous voulez être parmi les meilleurs, vous devez bien jouer lors des grands matches. C'est un grand match. Allons-y et donnons tout", a déclaré le Belge en conférence de presse.

"Quand vous jouez en Ligue des champions, c'est encore plus difficile. (...) Cette saison, le Barça est l'une des meilleures équipes du monde, donc ce sera un bon match. On va tout donner, ici et là-bas, et on verra bien...", a poursuivi le milieu offensif des "Blues".

L'ancien Lillois s'est dit toutefois confiant dans sa capacité à élever son niveau de jeu contre Messi et compagnie.

"Je crois oui. (...) La saison, dernière, nous n'avons pas joué en Ligue des champions, cette année nous sommes de retour et j'ai fait plusieurs bons matches contre l'Atletico à l'extérieur, la Roma, puis Madrid ici (à Stamford Bridge). Vous voulez briller quand vous jouez conte les meilleurs au monde. Si je veux atteindre ce niveau, je dois faire un grand match demain", a-t-il lancé.

"Nous devons défendre en équipe. Si nous ne défendons pas contre le Barça, nous aurons des problèmes", a-t-il toutefois prévenu, se disant ravi d'affronter à nouveau Messi, qu'il n'a pour l'instant croisé qu'avec les Diables Rouges. "C'est bien de jouer contre Messi. Je l'ai fait une fois, contre l'Argentine en Coupe du monde et nous avions perdu. J'espère que ce soir, ce sera différent", a dit le joueur âgé de 27 ans.

"Dans le passé, ils ont eu du mal contre Chelsea et j'espère que cela sera pareil ce soir. Nous voulons gagner, c'est tout", a conclu celui qui a déjà marqué 15 buts et délivré 9 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.