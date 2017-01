Eden Hazard : l'homme qui dribblait en costume

Décevant sous les couleurs d'un Chelsea qui avait dû se séparer de José Mourinho la saison dernière, Eden Hazard donnait l'impression d'étouffer dans un costume d'ailier gauche qui comprimait son talent. Comme si sa ceinture, atout-clé de ses coups de reins insaisissables, avait fini par être trop serrée par le système de jeu des Blues du Special One.

Libérez Eden

Liberté. Le mot est omniprésent dans les déclarations du Brainois depuis l'arrivée d'Antonio Conte et de son 4-3-3 à Chelsea, comme s'il voulait hurler sur tous les toits qu'il avait enfin le droit de sortir d'une position d'ailier qui étouffait son talent. Hazard raconte partout un système qui lui permet de se libérer des contraintes du flanc gauche, où il était trop facile à enfermer pour l'adversaire une fois qu'il y recevait le ballon. " J'aime jouer comme numéro 10, parce que j'ai plus de liberté offensive ", déclare-t-il quand il revient d'un séjour avec les Diables. " Avec l'équipe nationale, nous avons des backs qui courent beaucoup et qui me libèrent des espaces. "

" J'ai plus de liberté, avec et sans le ballon ", explique ensuite le numéro 10 de Chelsea dans la presse anglaise. " Je ne dois pas courir après l'arrière latéral adverse, parce que Marcos Alonso est toujours là. Je me concentre donc plus sur le fait d'être bien positionné. " Le placement d'Eden et la sécurité de ses prises de balle lors des reconversions offensives des Blues est d'ailleurs un atout vanté par Antonio Conte : " C'est un point de référence pour ses coéquipiers. Si vous voulez lui passer la balle, il est déjà dans la bonne position pour la recevoir. "

Mais être bien placé ne suffit pas. Evoluer dans l'axe du terrain demande également une capacité hors-normes à couver un ballon parfois reçu dans des conditions difficiles. C'est là que les reins d'Eden font la différence, avec une vivacité qui lui permet de se mettre hors de portée de l'homme qui lui colle aux basques. Envoyé au tapis sur un contrôle orienté lors de la récente visite des Blues à White Hart Lane, Victor Wanyama peut en témoigner. " Ses qualités techniques, c'est vraiment du très haut niveau ", concédait d'ailleurs Eddie Howe au sujet d'Hazard après sa démonstration dans un rôle de faux 9 face à Bournemouth. " Il est exceptionnel dans ses mouvements, dans sa façon de se retourner très rapidement avec le ballon. "

Un constat que confirment les stats : avec 87 dribbles réussis cette saison, Eden est le meilleur de cette spécialité en Europe devant des gars comme Neymar (63), Raheem Sterling (55) ou Paul Pogba (54).

Par Guillaume Gautier

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré à Eden Hazard dans votre Sport/Foot Magazine