Eden Hazard "Homme du Match" Belgique-Angleterre: "On est devenu une grande équipe"

Hazard a encore été une menace permanente pour la défense anglaise, qui trop souvent n'avait aucun contrôle sur le maestro de Chelsea. A la 82e minute, le capitaine des Diables Rouges a fixé le score final à 2-0. C'est la troisième fois dans ce tournoi qu'Eden Hazard est désigné "Homme du Match" par la FIFA. Il avait reçu le prix après le match de groupe contre la Tunisie (5-2, avec deux buts de Hazard), et la spectaculaire victoire 3-2 dans la huitième finale contre le Japon.

"On est devenu une grande équipe"

Mais la satisfaction d'avoir décroché la 3e place ne pouvait toutefois pas masquer totalement la déception d'Eden Hazard: "On aurait voulu jouer demain (dimanche, c'est-à-dire la finale, ndlr), mais on voulait faire un bon match aujourd'hui", a-t-il reconnu au micro de la RTBF.

"La Coupe du monde a été exceptionnelle du point de vue collectif et individuel. On va la célébrer demain avec les fans. J'espère qu'il y aura le plus de monde possible. Ce sera un moment unique." Eden Hazard s'est aussi tourné vers l'avenir. "On est devenu une grande équipe. On a de grands joueurs. Les grandes équipes vont commencer à avoir peur. On est fait pour gagner. J'espère que dans deux ans (Euro 2020) ou quatre ans (Mondial 2022), on va gagner des trophées." A savoir s'il va recevoir le prix du meilleur joueur du Mondial, Eden Hazard n'y croit pas trop. "Ils vont le donner à quelqu'un qui va gagner la finale. Ce n'est pas un problème."