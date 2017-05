Eden Hazard élu meilleur joueur de la saison par les supporters de Chelsea

Si son coéquipier français N'Golo Kanté a été désigné meilleur joueur de Premier League par les journalistes et les joueurs du championnat, le Belge reste au-dessus du lot aux yeux des supporters. C'est en effet la troisième fois qu'il arrive en tête de leur référendum. Il est le seul joueur a réaliser pareil triplé en cinquante ans avec Frank Lampard, élu en 2004, 2005 et 2009.

Mais Hazard a empoché les trois prix en cinq saisons.

Auteur de seize buts et champion d'Angleterre pour la deuxième fois en trois ans, Hazard avait déjà été sacré par les fans en 2014 et 2015.

Kanté s'est consolé en étant lui élu meilleur joueur de Chelsea par ses équipiers. Mais Hazard a en plus reçu comme la saison dernière le prix du plus beau but marqué le 4 février contre Arsenal.