Eden Hazard: "C'est le moment ou jamais pour cette génération de briller"

"On a davantage d'expérience qu'il y a deux ans à l'Euro et que lors du Mondial 2014. On va prendre ce match contre le Japon le plus sérieusement possible. Nous voulons évidemment gagner et aller le plus loin possible", a dit le numéro 10 de Chelsea.

Après avoir débuté son tournoi par 90 minutes et un assist contre le Panama (3-0), le maître à jouer des Diables a réalisé un doublé en 68 minutes face à la Tunisie (5-2) avant d'être mis au repos contre les Anglais (1-0). "Nous sommes contents d'avoir pu avoir quelques jours de repos supplémentaires. On sera prêt lundi, je n'ai aucun souci à me faire."

Le Brainois de 27 ans a ensuite évoqué l'animation offensive des Diables. "Je pense que Romelu Lukaku, Dries Mertens et moi sommes arrivés à notre meilleur niveau. Romelu a signé dans un des plus grands clubs du monde l'année dernière et Dries est au top depuis 3 ans en Italie. Personnellement, je suis un peu en retrait sur le plan comptable mais j'arrive quand même à créer des occasions", a analysé Hazard, soulignant aussi le rôle primordial des milieux de terrain. "Tout cela se fait vraiment automatiquement entre nous."

"Nous avons beaucoup de chance d'avoir Romelu dans l'équipe, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, il s'est vraiment amélioré à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier qu'il effectue aussi un grand travail défensif. Et quand Romelu ne joue pas, on peut compter sur des joueurs comme Michy Batshuayi, nous avons beaucoup de chance en Belgique pour l'instant", s'est réjoui Hazard.

"Le Japon s'est peut-être qualifié avec un peu de chance grâce au classement du fair-play mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont bons. Ils ont des joueurs de qualité et d'expérience. Si on commence en se disant qu'on va gagner facilement, on va perdre ce match. A nous d'être sérieux et de tuer la rencontre dès que possible", a-t-il conclu.

En cas de victoire face aux 'Blue Samurais' d'Akira Nishino, la Belgique rencontrera le Brésil ou le Mexique en quarts de finale.