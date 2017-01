Eboué : " Je m'enferme pendant des jours dans ma chambre "

Emmanuel Eboué (33 ans) s'est produit pour le SK Beveren de 2002 à 2004, alors que l'équipe était essentiellement composée d'Africains amenés par le Français Jean-Marc Guillou. Ses prestations lui ont valu un transfert à Arsenal, dont il est devenu une valeur sûre à l'arrière droit. En 2011, il a signé à Galatasaray et en mars dernier, il a obtenu un transfert à Sunderland mais il n'a pu y jouer car le même mois, la FIFA lui a infligé une suspension d'un an. Il devrait encore 1,2 million d'euros à son ancien manager, Sébastien Boisseau, pour son transfert en Turquie. Eboué affirme avoir réglé ce transfert lui-même. La FIFA s'est prononcée en faveur du manager. " Souvent, j'ai du mal à sortir de mon lit ", a confié Eboué au Telegraph. " Un jour, j'ai failli renoncer. Ma famille me donne de la force et je dois penser à elle mais sinon, je crois que j'aurais attenté à mes jours. Parfois, je reste jusqu'à deux jours dans ma chambre. Seul. Je ferme la porte à clef et je médite. Je lis beaucoup la bible. "

Eboué a trois enfants avec sa femme belge, Aurélie : Clara (12 ans), Maeva (11 ans) et Mathis (7 ans). " Mon fils Mathys joue à Arsenal. Chaque fois que je m'y rends, les gens me demandent ce qui se passe et je dois leur expliquer ma situation. Ça me déprime. Ceux qui me connaissent voient immédiatement, à ma figure, que je ne suis pas heureux. C'est le point le plus bas de ma carrière. "

Eboué n'a pas sombré dans l'amertume mais il est triste que, de tous les internationaux ivoiriens, ses anciens coéquipiers, seuls Didier Drogba et Romaric se soient manifestés. En 2011, quand la FIFA a suspendu Kolo Touré suite à un contrôle positif à Manchester City, Eboué lui téléphonait tous les jours. Touré ne l'a pas encore contacté. " Je pensais notre amitié plus solide. Mais c'est la vie. Je la prends comme elle vient. "

