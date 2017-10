Dossevi: "Mon envie était vraiment de rester au Standard"

Matthieu Dossevi à propos...

...de son départ du Standard : "Mon envie première était vraiment de rester au Standard parce que j'avais ce désir de gommer la dernière saison qui avait été un peu difficile. Dès lors, autant moi que le Standard n'étions pas spécialement ouverts à un départ. Mais parfois, en 15 jours, les choses peuvent évoluer et les positions changer. En l'occurrence, les résultats n'étaient pas trop là avec le Standard et le club s'est spontanément orienté vers d'autres joueurs. Ça m'a évidemment poussé à regarder vers d'autres horizons et étant donné que Metz m'a pas mal sollicité tout au long de ces deux dernières semaines du mois d'août, ça a petit à petit mûri dans ma réflexion. Finalement, ça a abouti à ce transfert dans les derniers instants du mercato sans que je n'aie même le temps de me rendre ici, à Metz, pour signer mon contrat puisque je devais rejoindre la sélection togolaise à Agadir. "

...de la saison dernière : " Je n'ai pas envie de continuellement ressasser la saison de l'an dernier. C'était mauvais, il y a eu mes blessures, la CAN, j'ai couru après mon meilleur niveau toute la saison et le groupe ne se portait pas beaucoup mieux. Aujourd'hui, je souhaite le meilleur au Standard, mais je veux désormais me consacrer à 100 % au FC Metz."

...de Ricardo Sa Pinto : "J'avais un excellent feeling avec le coach. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on a eu un très bon contact pendant les deux mois et demi passés ensemble. Le gars essaye en permanence d'être proche de ses joueurs en gardant un contact régulier avec toutes les composantes du groupe. Il vient souvent te demander comment tu te sens, mais d'une manière très naturelle et avec tout le monde. Et ça, c'est important. Parce que même si certains sont déçus de ne pas jouer, quand un coach vient auprès de toi pour te glisser quelques mots gentils, ça fait toujours du bien au moral. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Après mon départ, on a discuté tous les deux, lui aurait souhaité que je reste, mais voilà, c'était compliqué... "

...du futur : "On reparlera en fin de saison avec les dirigeants de Metz, du Standard et on essayera de prendre une décision qui contentera tout le monde. Si le mieux c'est de revenir au Standard, je reviendrai avec plaisir, mais ma priorité c'est de faire la meilleure saison possible ici et d'aider le club à se maintenir. Pour le reste, on verra ce que l'avenir m'apportera. "

Par Martin Grimberghs

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Matthieu Dossevi dans votre Sport/Foot Magazine