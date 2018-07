Vincent Kompany: "On ne s'est pas senti inférieur à cette équipe de France"

Vincent Kompany estime que les Diables Rouges n'étaient pas inférieurs aux Français, qui les ont battus 1-0 en demi-finale de la Coupe du monde de football, mardi à Saint-Petersbourg.

"On ne s'est pas senti inférieur à cette équipe de France", a déclaré Vincent Kompany au micro de la RTBF. "On a eu la maîtrise du jeu. Ce n'est pas un match qu'on perd face à une équipe qui nous rend le match difficile. On savait que cela allait se jouer sur des détails. Dès le début, cela s'est senti que cela se jouerait sur un corner ou une phase arrêtée. Malheureusement, cela n'a pas été en notre faveur aujourd'hui". "Je suis énormément déçu parce qu'on sort contre une équipe qui peut rentrer à la maison avec toute la joie du monde et qui n'était pas nécessairement meilleure que la nôtre. On n'a pas senti que le match était hors de portée pour nous. Mais le football est ainsi et il faut respecter la loi du vainqueur et les féliciter. L'équipe qui gagnera ce tournoi ne sera pas une équipe plus forte que la notre", ajoute le défenseur de Manchester City.

Nacer Chadli: "Dommage que la partie se décide sur un détail"

Nacer Chadli, qui a évolué à droite en l'absence de Thomas Meunier, était déçu après la défaite en demi-finale contre la France.

"Il est très difficile de perdre ainsi, sur un détail, sur un corner", a commenté Chadli. "Nous avons également eu des occasions, aussi bien en première qu'en seconde période, mais nous avons manqué de précision à la fin. Mais nous avons tout donné. Il était parfois de trouver les espaces, la France a joué de manière très compacte. Après le but, ils ont réussi à contrer parfaitement. Toute la Belgique est triste à présent."

"Dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné", regrette Thibaut Courtois

Thibaut Courtois ne pouvait cacher sa déception. "La France a joué à rien. C'est dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné", a regretté le gardien au micro de la RTBF.

"C'est un match frustrant. La France a joué à rien, ils ont joué à défendre devant leur but. Ils ont joué en contre attaque, avec Mbappé et Griezmann, ils sont très rapides. C'est leur droit. Ils ont joué très bas, on a toujours eu des problèmes contre ça, ils ont très bien fait ça", a expliqué Courtois. "J'ai fait quelques arrêts, mais ils n'ont pas eu de grosses occasions. Ils marquent sur corner, c'est dommage. On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend. Contre l'Uruguay, ils ont marqué sur un coup franc et une erreur du gardien. C'est dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné."

"Nous n'avons pas eu de grosses occasions non plus", a reconnu Courtois. "La frappe de Toby (Alderweireld), c'est sur corner aussi. Ils ont bien défendu, on a eu dur. Si on n'est pas à 100 pour cent au niveau des passes, c'est dur de gagner un match pareil. La petite chance contre le Brésil n'était pas de notre côté cette fois." Le rêve de devenir champions du monde est brisé, mais les Diables Rouges peuvent toujours obtenir le meilleur résultat de leur histoire en terminant troisièmes. "Nous sommes fiers, oui. Mais tout le monde voulait jouer la finale. Demain, on sera encore déçus. Et puis on va relever la tête et jouer cette troisième place."

Roberto Martinez: "Ca s'est joué sur un détail"

Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez était fier, mais surtout déçu après l'élimination des Diables Rouges.

"C'est une terrible déception pour nous", a réagi Roberto Martinez au micro de la RTBF. "Le match a été très fermé comme on s'y attendait, ça s'est joué sur un détail. L'attitude générale des joueurs était magnifique, ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. C'est ce qu'il faut retenir. Mais dans le football, il n'y a qu'une équipe qui gagne. C'est un coup de coin qui fait la différence. Je suis fier, mais c'est la déception qui prime. Quand le résultat n'est pas là, on est forcément déçu".