Djibril Cissé : 10 moments marquants de sa carrière (Vidéos)

10. Grande absence lors de la saison 2004-2005 à Liverpool

Djibril connaît un début de saison difficile et n'inscrit que 2 buts en 10 matchs de Premier League. Le 30 octobre, l'attaquant est victime d'une double fracture du tibia-péroné à la jambe gauche face à Blackburn Rovers. Cette blessure l'écarte des terrains pendant six mois. Il revient en avril 2005 et termine la saison avec un total de 4 buts en 16 rencontres de championnat.

9. Ses deux saisons au Panathinaïkos (2009-2011)

Prêté par Marseille à Sunderland pendant la saison 2008-2009, il atterrit en Grèce pour environ 8,5 millions d'euros l'année d'après. Il est accueilli par 3000 supporters à l'aéroport d'Athènes.

Il termine meilleur buteur avec 23 buts, soit le plus gros total inscrit par un joueur depuis la saison 1999-2000. Il réalise également le doublé Coupe-championnat avec le Panathinaïkos.

En Europa League, il marque trois fois (un à l'aller et deux au retour) contre l'AS Rome en 16e de finale. Cependant, le Pana est éliminé en huitièmes de finale par le Standard de Liège (1-3, 0-1).

L'année suivante, malgré une blessure lors de la première journée, il trouve 13 fois le chemin des filets en 12 rencontres, dont un doublé contre le rival Olympiakos. Il suscite alors les convoitises de Newcastle et Bordeaux. Il décide de terminer la saison dans le club athénien pour gagner un deuxième championnat d'affilée.

Mais lors du match retour à l'Olympiakos, le Français est victime de cris de singe et est interpellé brusquement en fin de rencontre par des supporters de l'équipe adverse. Il explique le lendemain ne plus vouloir continuer à jouer dans de telles conditions et exprime son envie de quitter la Grèce grec en fin de saison. Le Panathinaïkos ne conserve pas son titre. Djibril est à nouveau meilleur buteur (20 buts en 27 matchs).

8. Premier but en Bleu

Le 7 septembre 2002, le numéro 9 inscrit son premier but sous le maillot français lors d'un match face à Chypre, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2004. Il fait partie des prétendants à la sélection pour la compétition mais son expulsion contre le Portugal avec les espoirs l'en empêche. Le sélectionneur de l'époque, Jacques Santini, ne voulant pas prendre un joueur qui ne pourrait pas disputer les trois premiers matchs de de l'Euro.

7. Coupe d'Angleterre avec Liverpool (2006)

Djib' remporte la FA Cup avec Liverpool face à West Ham. L'attaquant français apporte sa pierre à l'édifice d'une superbe volée. 3-3 après 90 minutes. Les Reds s'imposent aux tirs au but.

6. Son dernier match au Stade de France face à l'Albanie (2011)

Le 7 octobre 2011, Cissé dispute ses premières minutes chez les Bleus après trois ans d'absence lors d'un match de qualifications pour l'Euro 2012 contre l'Albanie. (3-0). Il remplace Bafétimbi Gomis à la 79e sous une ovation debout du public.

5. Champion d'Europe des moins de 18 ans (2000)

Il remporte la finale du Championnat d'Europe des moins de 18 ans face à l'Ukraine. C'est le 5e titre de l'histoire des jeunes Français. L'actuel gardien carolo Nicolas Penneteau et Philippe Mexès font partie de l'effectif.

Cinq jours avant le début de la compétition, une grande partie du groupe est victime d'une intoxication alimentaire. Cissé perd cinq kilos en quelques jours. Il ne joue pas le premier match contre la Finlande (perdu 2-1). Malgré la victoire finale française, il ne trouve pas le chemin des filets.

4. Son plus beau but

Une volée acrobatique à la 82e lors de Auxerre - PSG (1-1). L'AJA arrache la troisième place au terme de la saison 2001-2002 et l'attaquant français finit meilleur buteur avec 22 unités. La même année, deux autres Français font de même dans leur championnat respectif : Thierry Henry en Angleterre (24 buts) et David Trezeguet en Italie (24 buts).

3. Coupe de France avec Auxerre (2003)

Victoire en finale de Coupe de France face au PSG. Menés 1-0, les Auxerrois marquent deux fois grâce à Djibril Cissé (76e) et Jean-Alain Boumsong (89e). C'est la troisième fois que le club soulève le trophée.

2. Blessure juste avant la Coupe du monde 2006

Le 7 juin 2006, Djibril Cissé subit une nouvelle fracture du tibia-péroné, à la jambe droite cette fois, lors d'un match avec l'équipe de France contre la Chine, la veille même du départ pour la Coupe du monde en Allemagne.

1. Champion d'Europe avec Liverpool à Istanbul (2005)

C'est sans doute l'une trois plus grandes finales de Champion's League de l'histoire. L'AC Milan gagne 3-0 à la mi-temps. Ensuite, remontée incroyable des Reds en six minutes (Gerrard 54e, Smicer 56e, Xabi Alonso 60e).

Cissé ne rentre qu'en fin de match. Arrive la séance des tirs au but. Le numéro 9 transforme le sien. Le polonais Jerzy Dudek arrête le pénalty d'Andriy Shevchenko, permettant à Liverpool de soulever le trophée.

Revivez cette finale 2005, complètement folle.

Bonus

En dehors des terrains, Djibril se découvre des talents d'acteur et de danseur. Il a joué son propre rôle dans le quatrième volet de la célèbre saga Taxi. Il a également participé à la sixième saison de Danse avec les stars.

Par Lorenz Blanco (st.)