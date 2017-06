Diego Maradona préfère Lionel Messi à Ronaldo

"Je préfère Messi à Cristiano Ronaldo mais je dois reconnaître que ce dernier est un animal. Il est incroyable", a estimé le vainqueur de la Coupe du monde 1986.

Aujourd'hui âgé de 56 ans, Maradona était interrogé par Tycsports depuis Dubaï où il réside.

"J'aimerais qu'il (la star portugaise) soit argentin", a-t-il poursuivi "Il me fait beaucoup penser à Gabriel Batistuta (l'attaquant des Albiceleste qui a participé à trois Coupes du monde en 1994, 1998 et 2002, ndlr)", a ajouté l'ex-prodige du football mondial. "Dès qu'il touchait la balle, c'était un but", a-t-il estimé.

Revenant à Messi, Maradona a considéré qu'il était toujours le meilleur joueur du monde même s'il n'avait toujours pas remporté de Coupe du monde. "Seul, il ne pourra pas gagner le Mondial. Il faut une équipe solide", a-t-il précisé.

"L'histoire du football se souviendra de Messi", a conclu Maradona. "Le football lui a donné beaucoup, autant qu'il a donné à ce sport et décrocher une Coupe du monde n'apportera selon moi rien de plus (à son image). Si ce n'est une belle photo".