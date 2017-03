Diables Rouges: trop de fautes et manque de concentration

Toby Alderweireld, auteur de récentes bonnes prestations sous le maillot des Diables Rouges, a reconnu la faiblesse des Diables en fin de match. "Les 20 dernières minutes n'ont vraiment pas été bonnes malgré les nombreux changements. Nous ne devions pas laisser croirer à l'adversaire qu'un retour au score était possible. En comparaison avec le match contre la Grèce (1-1) de samedi dernier, il y a eu quelques améliorations car nous avons bien joué pendant 70 minutes. Nous avons bien réagi après la rapide ouverture du score."

Avec deux partages en autant de rencontres lors de cette trêve internationale, les Diables Rouges ne peuvent pas être satisfaits. "Heureusement, nous devons encore affronter l'Estonie cette saison. Il faut gagner une rencontre le plus rapidement possible", a conclu Alderweireld.

"Manque de concentration"

Nacer Chadli, auteur des deux assists sur les buts de Christian Benteke, a été pour une bonne part dans l'avance des Diables Rouges (1-3) au repos de leur match face à la Russie, mardi soir à Sotchi.

"Ensuite, il y a eu un manque de concentration", a analysé Chadli après le match. "Il n'y a pas d'excuses. Tout le monde est déçu. Nous n'y étions plus présents lors des vingt dernières minutes. Ce ne peut jamais arriver et certainement pas parce que nous étions largement supérieurs à notre adversaire pendant les premières 70 minutes. Nous avions été dangereux sur les phases arrêtées (les assists de Chadli sont venus d'un corner et d'un coup franc, ndlr)."