Diables Rouges : les secrets de famille

Le jet privé se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Dubaï. Nous sommes début décembre. Kevin De Bruyne reçoit un bon de sortie ensoleillée de quelques jours de Pep Guardiola pour recharger ses batteries. Un mois plus tôt , King Kev, brillantissime depuis le début de la saison avec les Citizens, fait une sortie médiatique qui se révélera salvatrice. Après un partage peu encourageant face au Mexique à Bruxelles (3-3), De Bruyne déclare : " On doit trouver un plan tactique pour l'équipe. On a joué contre le Mexique avec un système qui n'était pas bon. On a créé des occasions, mais je pense qu'au plan défensif, il y avait trop d'espaces, car nous étions trop derrière, nous n'avons pas eu le courage de placer l'équipe plus haut. Cela a permis au Mexique d'avoir la possession. Je ne suis pas quelqu'un qui pointe une autre personne du doigt, je suis quelqu'un qui essaye de trouver des solutions. "

