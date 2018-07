Deux Diables dans le top 10 des footballeurs du Mondial les plus recherchés sur Google

Dans le top 10 des noms de joueurs les plus recherchés sur le moteur de recherche Google durant la Coupe du monde de football, on retrouve actuellement deux Belges: Eden Hazard en 7e position et Romelu Lukaku en 9e, indique vendredi Google Belgique.