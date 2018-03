Des nouveaux en Seleção

Les Belges auraient aimé jouer contre le Brésil mais la Seleção Brasileira a préféré les sous de la Russie (ce 23 mars) et de l'Allemagne (le 27). Il y a bien eu la finale olympique de 2016 mais le dernier match est plutôt placé sous le signe de la revanche du lourd revers 7-1 essuyé le 8 juillet 2014 en demi-finales du Mondial. Le Brésil était alors privé de Neymar, blessé, comme la semaine prochaine.

Tite a déjà effectué la majeure partie de sa sélection pour la Coupe du Monde. Les joueurs suivants sont déjà sûrs de leur billet: les gardiens Alisson et Ederson, les arrières latéraux Daniel Alves et Marcelo, les défenseurs centraux Marquinhos, Miranda et Thiago Silva, les médians Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Fernandinho, Willian et Philippe Coutinho ainsi que les attaquants Neymar, Gabriel Jesus et Roberto Firmino.

Tite a repris 25 joueurs pour le trip en Europe. Parmi eux, un nouveau nom, Neto, le gardien de Valence, qui s'est fait un nom à la Fiorentina et a joué un temps à la Juve, sans parvenir à évincer Gianluigi Buffon. Autre nouveau, Anderson Talisca, le gaucher du Besiktas. Le Benfica l'a repéré au Brésil mais le loue depuis un certain temps aux Turcs. Il a été arrêté pour conduite sans permis à Lisbonne mais il est de nouveau sur les bons rails et il perce à Istanbul. Troisième nouveau de la sélection, Willian José, coéquipier d'Adnan Januzaj à la Real Sociedad. Repéré par le Real Madrid, il a joué pour la Castilla mais il a ensuite été loué et a fait la navette entre l'Uruguay et la Segunda Division espagnole avant d'être repris par les Basques, il y a deux ans. José s'est développé, physiquement et techniquement. Il possède un brillant jeu de tête et sa vitesse est précieuse en pointe. Tite le juge complémentaire de Jesus et de Firmino. Willian José a été préféré à Luan (24 ans, Gremio) et à Diego Souza (32 ans, São Paulo).

Par Peter T'Kint