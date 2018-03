Des changements confirmés pour les compétitions européennes de football dès 2018-2019

À compter de la saison prochaine, un quatrième remplaçant pourra en effet entrer en jeu à partir des matches à élimination directe, exclusivement au cours d'une éventuelle prolongation. Les clubs toujours en lice sur la scène européenne après le mercato hivernal auront désormais la possibilité d'inscrire trois nouveaux joueurs, sans aucune restriction. Un club pourra donc recruter un joueur ayant déjà disputé une rencontre en phase de groupes avec une autre équipe et l'inscrire pour la phase finale.

A noter que l'UEFA autorise désormais, pour les finales de la Ligue de Champions, de l'Europa League ainsi que pour la Supercoupe, les clubs à inscrire 23 joueurs au lieu des 18 pendant le reste de la compétition. "Cela offrira aux clubs et aux entraîneurs plus de choix de remplacement et facilitera leur gestion pour les matches les plus importants de la saison", pouvait-on lire dans le communiqué. L'instance du football avait déjà annoncé une série de changement au mois de février, comme l'heure du coup d'envoi des rencontres ou le système de qualification.