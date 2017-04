Depoitre : "Anderlecht pourrait être une solution"

On dit ici que l'entraîneur de Porto avait craqué pour toi la saison passée quand il entraînait Valence, que vous aviez affronté en Ligue des Champions avec Gand.

DEPOITRE : J'avais fait deux bons matches, ça c'est sûr. Est-ce qu'il m'a fait venir pour ça ? Est-ce qu'il me connaissait vraiment bien ? Est-ce qu'il est lui-même intervenu pour que je signe ? Je n'en sais rien, il ne me l'a jamais dit clairement. Quand il me parle, c'est surtout pour me dire que je dois montrer plus de choses.

Vous n'avez pas fait une erreur de casting, le club et toi ? Un magazine français a un jour parlé de ton gabarit de déménageur breton... Ça fait plus penser au championnat d'Angleterre.

DEPOITRE : C'est vrai qu'à la base, j'ai envie d'aller en Angleterre. Après, quand un club comme Porto vient... Je ne connaissais pas très bien le championnat du Portugal mais je me dis que s'ils me veulent, c'est qu'il y a des raisons. Dans mon esprit, ça veut dire qu'ils estiment que j'ai le bon profil. Après coup, je me demande si c'est le cas. Je ne suis peut-être pas fait pour Porto. Peut-être... Mais il y a aussi des circonstances qui n'ont pas tourné en ma faveur. Par exemple, en tout début de saison, le coach me dit que je vais être titulaire en championnat le week-end suivant mais je me blesse en semaine. Il y a l'arrivée de Soares qui explose directement. Dans d'autres circonstances, ça aurait peut-être pu tourner. Si je me sentais bien dans l'équipe et sur le terrain, ça aurait peut-être marché quand même.

Le seul intérêt anglais était celui de Norwich ?

LAURENT DEPOITRE : Il y a eu d'autres contacts mais ça restait vague. J'aurais peut-être dû attendre, il restait encore trois semaines avant la fin de la période des transferts. J'aurais peut-être reçu des offres concrètes d'Angleterre. Mais si j'avais patienté, je n'aurais peut-être rien eu non plus. J'ai préféré assurer.

Comment tu juges ta saison ? Tu espérais autre chose, j'imagine ?

DEPOITRE : C'est sûr que ce n'est pas positif... Oui, je m'attendais à beaucoup mieux. Dès le début, ça a été compliqué. J'avais parfois la confiance de l'entraîneur, mais pas toujours. Et il y a vite eu un match charnière pour ma saison, en septembre. On joue à l'extérieur contre une des plus petites équipes, Tondela. Je suis titulaire. On fait 0-0 et notre match n'est pas bon du tout. Le mien est mauvais mais toute l'équipe passe à travers. J'ai l'impression que j'ai perdu tout mon crédit dans ce match. Après ça, je n'ai presque plus joué en championnat. J'ai même été régulièrement dans la tribune. Et les fois où je suis entré en fin de match, je n'ai pas été transcendant. Ce n'est pas évident d'avoir confiance en soi, de réclamer le ballon, quand ça ne va pas trop. La confiance, ça se détruit aussi vite que ça se construit. J'avais une peur de mal faire qui se voyait dans mon jeu. Quand tu joues comme ça, tu perds encore un peu plus tes moyens. C'est bien simple, depuis que je suis dans ce club, je n'ai jamais atteint le niveau que j'avais à Gand.

Tu te vois où dans six mois ? Du côté de Bruxelles ?

DEPOITRE : Euh... (Il rigole). Bonne question. J'ai un contrat de quatre ans. Je devrai discuter avec le club. Avec l'entraîneur aussi, s'il reste. Je veux savoir ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils comptent encore sur moi ? Je n'ai vraiment pas envie d'une deuxième saison où je passerais mon temps à cirer le banc. Je veux être sur le terrain, jouer, marquer des buts. Le cadre de vie est magnifique mais c'est vraiment pesant d'être réserviste. Je saurais difficilement revivre une année pareille. Donc, si la situation ne change pas, je pense qu'il est préférable qu'on se quitte cet été. Préférable pour Porto et préférable pour moi.

Pratiquement, Anderlecht, ça te tente ?

DEPOITRE : Ca pourrait être une solution. Maintenant, j'aimerais bien vivre une aventure à l'étranger qui marche avant de rentrer en Belgique. Je n'ai pas envie de revenir sur un échec, j'aimerais bien faire mon retour en ayant vécu quelque chose de beau ailleurs.

Par Pierre Danvoye à Porto

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laurent Depoitre dans votre Sport/Foot Magazine