Dendoncker quitte Anderlecht pour Wolverhampton: "Rejoindre la Premier League est un rêve pour tout jeune joueur"

Leander Dendoncker a passé sa visite médicale jeudi. Il a ensuite signé pour un prêt, qui sera transformé en transfert définitif à la fin de la saison. Leander Dendoncker, 23 ans, tourne donc la page anderlechtoise, lui qui était arrivé au Sporting en 2009 à l'âge de 13 ans.

Il a joué son premier match en équipe A en 2013 et est depuis devenu un des cadors du noyau mauve. Champion de Belgique en 2017 avec Anderlecht, il vient de disputer la Coupe du monde en Russie avec les Diables Rouges.

C'est le 6e transfert de Wolverhampton, club promu en Premier League qui affrontera Everton samedi lors de la 1e journée du championnat d'Angleterre.

"J'ai un peu suivi Wolverhampton l'année passée. L'équipe a très bien joué, gagné beaucoup de match en jouant un football attractif. C'est un club ambitieux, c'est cela qui m'a séduit", déclare Leander Dendoncker dans sa première interview à Wolves TV. Le joueur de 23 ans rêvait de Premier League.

"Rêve"

"Un transfert en Premier League, c'est un rêve pour tout jeune joueur", dit-il. "Je suis très heureux d'être ici. Jouer en Premier League, c'est un peu comme jouer la Ligue des champions chaque semaine. Les meilleurs joueurs jouent en Premier League. Je suis très excité et impatient de débuter". Parmi les stars de la Premier League, il y a pas mal de Diable Rouges, que l'ancien Anderlechtois a cotoyés durant la Coupe du monde en Russie. "Ils m'ont dit que c'est le plus grand championnat du monde et que je deviendrais un meilleur joueur en venant en Premier League En Russie, Leander Dendoncker a joué le match contre l'Angleterre (1-0) lors de la dernière journée de la phase de poules. "La Coupe du monde a été une très bonne expérience.

C'était une étape importante pour moi qui étais le seul joueur du championnat belge. Le match contre l'Angleterre n'était pas si important pour moi car je n'avais pas vraiment de rapports avec les joueurs anglais, mais de nombreux joueurs de notre équpie voulaient vraiment gagner l'Anleterre, c'était comme le match de l'année. On les a battus deux fois, donc on était content", déclare le joueur polyvalent. "Je suis un milieu de terrain qui peut aussi jouer en défense. Je jouerai où l'entraîneur voudra que je joue". Wolverhampton recevra Everton samedi dans le cadre de la 1e journée de Premier League.