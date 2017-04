Découvrez le programme du football européen de ce mercredi, avec nos Diables (Vidéos)

Premier League

Six matchs sont encore à disputer ce soir pour le compte de la 31e journée de championnat. Plusieurs de nos Diables sont engagés. Le choc de ce mercredi est sans nul doute le déplacement de Manchester City, avec Kevin de Bruyne et (normalement) Vincent Kompany à Chelsea, où Eden Hazard, Thibaut Courtois et Michy Batshuayi tenteront de se rattraper suite à leur faux pas à domicile, ce week-end, face à Crystal Palace (1-2). Chelsea doit rassurer ses fans avant deux déplacements, à Bournemouth et à Manchester United. Manchester City sort d'un bon match nul, conquis sur le terrain d'Arsenal, dimanche.

À sept longueurs à peine de Chelsea, les Spurs de Tottenham se déplacent ce soir à Swansea. En toute logique, nos 3 'Belgian Spurs', Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Moussa Dembelé devraient être alignés.

Liverpool, confiant après sa victoire dans le derby la Mersey face à Everton (3-1) reçoit Bournemouth. Les Reds, 3e à 3 points (mais un match de plus) de Tottenham doivent absolument gagner pour ne pas laisser filer les Spurs. Avec la blessure de Sadio Mané, il est très probable que Divock Orig, buteur samedi, soit titularisé.

Sur une excellente lancée, Crystal Palace et Christian Benteke (un but et un assist à Chelsea ce week-end) se déplacent sur le terrain de Southampton.

À noter qu'Arsenal et West Ham se défient ce soir, tandis que Hull affronte Middlesbrough.

Italie

Après la qualification de la Lazio hier dans le derby romain, place ce soir à la deuxième demi-finale, entre Naples et la Juventus. Au match aller, les hommes d'Allegri l'avaient emporté 3 buts à 1. Dries Mertens devrait être titulaire ce soir.

Espagne

Le choc de la 30e journée de Liga opposera ce soir le Fc Barcelone au Fc Séville. Deux points derrière le Real Madrid (Le Barça compte un match joué de plus), les Catalans tenteront de surprendre les hommes de Sampaoli, en compétition avec l'Atlético pour la 3e place. Les Colchoneros l'ont emporté 1-0, hier, face à la Sociedad.

Le Real Madrid se déplace chez le 17e et promu, Leganes, sans Cristiano Ronaldo, Toni Kroos et Gareth Bale, laissés au repos dans l'optique de l'importantissime duel contre l'Atlético samedi.

Allemagne

Thorgan Hazard et Gladbach reçoivent le Hertha Berlin. Wolfsburg, avec Casteels, reçoit Fribourg.

France

Après leur victoire en finale de la Coupe de la Ligue samedi soir face à Monaco (4-1), le PSG et Thomas Meunier abordent leur quart de finale de Coupe de France sereinement. Les Parisiens se déplacent en chez le petit poucet Avranches, 13e de National (D3), tandis qu'Angers recevra Bordeaux. Monaco et Guingamp se sont qualifiés pour les demi-finales hier soir, respectivement face à Fréjus et Lille.

En championnat, Lyon se déplace à Metz, après que le match a été arrêté suite à des jets de pétards sur le gardien des Gones, Anthony Lopes. La rencontre se tiendra à huis clos.