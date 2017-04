Découvrez le programme du football européen de ce mardi, avec nos Diables

Premier League

La 31ème journée de Premier League commence dès ce mardi avec plusieurs de nos Belges engagés, dont un intéressant Manchester United-Everton. D'un côté, Marouane Fellaini et les Mancuniens auront à coeur de s'imposer devant leurs supporters après un match nul et vierge ce week-end face au West Bromwich de Nacer Chadli. De l'autre, Romelu Lukaku et Kevin Mirallas tenteront de relever la tête après la défaite subie ce week-end dans le derby de la Mersey, face à Liverpool. Manchester est 5e avec 53 unités, Everton 7e à 50 points.

A noter aussi le déplacement de Jason Denayer et d'Adnan Janujaz du côté du champion en titre Leicester, pour qui tout va mieux depuis le limogeage de Ranieri. Sunderland est dernier et à 8 points de la première place non-rélégable (avec un match en moins), tandis que les Foxes sont 13ème, avec 33 points.

Watford et Christian Kabasele reçoivent Nacer Chadli et WBA. L'équipe londonienne pointe à la 12e place avec 34 points. West Brom est 8e avec 10 points de plus (un match en plus)

Burnley, avec Defour, reçoit Stoke City.

Italie

Les deux équipes romaines, en forme pour l'instant, se défient ce soir en vue d'une place en finale de Coupe d'Italie. Au match aller fin février, les Biancocelesti d'Inzaghi l'avaient emporté sur le score de 2-0. Naingollan devrait être titularisé aux côtés de Salah pour épauler Edin Dzeko, auteur d'un doublé ce week-end face à Empoli (2-0). Vermaelen devrait débuter sur le banc. Du côté de la Lazio, Lukaku devrait être lui aussi titularisé.

Espagne

3 matchs au programme ce soir en Liga: Bilbao reçoit l'Espanyol de Barcelone. L'Atlético Madrid, qui reste sur une belle série, reçoit les Basques de la Real Sociedad. Yannick Carrasco devrait probablement débuter sur son flanc, pour tenter d'alimenter les deux attaquants français, Griezmann et Gameiro. Enfin, le Betis Séville reçoit Villareal.

Allemagne

4 matchs sont prévus ce soir dans le cadre de la 27e journée de championnat. le Borussia Dortmund reçoit Hambourg, Cologne reçoit Francfort, Schalke se déplace à Brême, tandis que le Bayern, sur une voie royale pour remporter une nouvelle fois le championnat cette saison, se déplace sur le terrain d'Hoffenheim.

France

Après une grosse désillusion lors de la finale de la Coupe de la Ligue perdue samedi, Monaco doit très vite se reprendre ce soir en quarts de finale de la Coupe de France. Les hommes de Jardim reçoivent Lille, tandis que Guingamp se déplace chez le petit poucet, Fréjus, pensionnaire de CFA, le 4ème échelon national.