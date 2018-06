Décès de Marc Lesenfants, responsable du football féminin à l'Union belge

Marc Lesenfants était membre du comité exécutif de l'Union belge et responsable du football féminin en Belgique et des équipes nationales de football féminin. "RIP Marc Lesenfants, notre chef de délégation et président du football féminin. Nous ne pouvons décrire votre amour pour nous. Merci pour tout", peut-on lire sur le compte Twitter des Red Flames. Le football féminin s'est développé ces dernières années en Belgique. Les Red Flames, 23e au classement FIFA, se sont qualifiées pour l'Euro pour la première fois de leur histoire l'année dernière et un Soulier d'Or féminin est remis depuis deux ans.