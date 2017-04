Décès d'Ugo Ehiogu, ancien défenseur international anglais

Ehiogu avait joué plus de 200 matches pour le compte d'Aston Villa et de Middlesbrough entre 1991 et 2000. Il avait ensuite poursuivi sa carrière à West Bromwich Albion, Leeds United, aux Rangers et à Sheffield United jusqu'en 2009. Il travaillait au Centre des Jeunes de Tottenham depuis 2014.

"Aucun mot de peut décrire notre choc et notre chagrin", a twitté John McDermott, le patron des entraîneurs de jeunes. "Ugo est irremplaçable. Nous partageons pleinement la douleur de sa femme et de sa famille..."

Tottenham, le club des Diables Rouges Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Mousa Dembélé, affronte Chelsea à Wembley, samedi en demi-finale de la Coupe d'Angleterre.