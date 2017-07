Dani Alves signe au PSG

Formé à Bahia, Dani Alves, 34 ans, est arrivé en Europe en 2002, recruté par le FC Séville. Il a passé six saisons dans le club andalous, avec qui il a remporté deux Coupes de l'UEFA (en 2006 et 2007), avant de rejoindre le FC Barcelone en 2008. En huit saisons à Barcelone, il a remporté notamment trois Ligues des Champions (2009, 2011 et 2015) et six championnats d'Espagne.

La saison passée, il a porté les couleurs de la Juventus Turin. Avec les Bianconeri, il a ajouté un championnat et une coupe d'Italie à son palmarès, arrivant en finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Real Madrid. L'international brésilien (100 sélections) a résilié son contrat avec la Juventus fin juin et arrive donc gratuitement à Paris.

"Je suis extrêmement heureux de m'engager au Paris SG", a commenté Dani Alves dans un communiqué. "Ces dernières années, j'avais pu mesurer de l'extérieur la formidable croissance de ce club, devenu une place forte du football européen. Croyez-moi, je viens aussi à Paris pour gagner. Nous allons partager de grands moments, j'en suis certain!"