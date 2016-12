Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or 2016

Cristiano Ronaldo (31 ans) succède à son rival argentin Lionel Messi au palmarès et décroche ainsi le quatrième Ballon d'Or de sa carrière (après 2008, 2013 et 2014) à l'issue d'une année 2016 où il a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et l'Euro avec le Portugal en tant que capitaine.

Les deux autres membres du podium 2016 sont l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et le Français Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

"Merci beaucoup"

"Merci beaucoup", a répondu Cristiano Ronaldo en français, "fier" et "tellement heureux" de recevoir le Ballon d'Or 2016.

"Pour moi c'est un grand honneur de recevoir mon quatrième Ballon d'Or. L'émotion est comme pour le premier, c'est un nouveau rêve qui se réalise, je n'aurais jamais imaginé dans ma vie remporter quatre fois le Ballon d'Or, je suis très content", a-t-il poursuivi en anglais.

"Je voudrais savourer cet instant en ce moment, car le Ballon d'or n'est pas facile à gagner", a-t-il ajouté en remerciant ses coéquipiers du Real Madrid et de la sélection portugaise.

