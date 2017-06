CR7 : la crise ?

Cristiano Ronaldo poursuit sur sa lancée à la Coupe des Confédérations. Ses prestations ne laissent rien transparaître de son irritation ni de son agitation. Au contraire, puisqu'il a été élu homme du match contre le Mexique et la Russie, comme il l'avait été à l'issue de la finale de Ligue des Champions contre la Juventus. Mais entre cette soirée à Cardiff et le début du tournoi russe, il s'est produit un court-circuit en Espagne. Quand on a annoncé qu'il faisait l'objet de poursuites judiciaires pour évasion fiscale, CR7 a annoncé qu'il voulait quitter le pays pour lequel il se produit depuis 2009. Comment cela s'est-il passé et quelles en sont les conséquences possibles ? Cinq questions, cinq réponses.

