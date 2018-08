CR7 en mission intégration

Au lendemain des débuts de Cristiano Ronaldo à la Juventus (victoire 2-3 au Chievo Vérone), sa copine Georgina a posté sur Instagram une belle photo qui en disait long. On voyait CR7 tout sourire, le pouce levé, en train de transpirer dans une salle de fitness. Pas celle du centre d'entraînement de la Juventus, fermée parce que Massimiliano Allegri avait accordé un jour de congé à son noyau à son noyau. Alors, au lieu d'aller à la mer ou au lac, CR7 avait préféré s'entraîner dans sa propre salle.

"Cristiano est un garçon simple, il s'intègre très bien à un groupe qu'il connaît depuis peu", a déjà dit l'entraîneur. CR7 est toujours un des premiers à arriver à l'entraînement, fait toute la séance avec le groupe et reste encore par le suite pour s'entraîner à tirer des coups-francs avec un mur en plastique. À table, il s'assied à chaque fois à côté d'un joueur différent afin de découvrir tout le monde et lorsqu'il ne comprend pas un mot, il demande ce que ça signifie. Son objectif est de comprendre et de parler l'italien le plus vite possible.

Il découvre également la ville et lorsque la sélection s'est présentée à Villar Perosa pour le match de gala sur le domaine des Agnelli, il a voulu tout savoir sur la famille et sur l'importance de ce match de préparation annuel. Lors de la mise au vert avant le match à Vérone, il s'est soumis avec plaisir au rituel qui attend chaque nouveau joueur de la Juventus : il est monté sur une chaise et a chanté en portugais, comme on peut le voir sur une photo prise par son équipier Miralem Pjanic.

Pour ses débuts à Vérone, le stade Bentegodi était pratiquement plein (28.000 spectateurs). Comme toujours, un bloc est resté vide: celui du noyau dur de Hellas Vérone dans la Curva Sud (2.700 places). Le total des salaires des joueurs de Chievo (9 millions) n'arrive même pas au tiers de ce que CR7 gagne à lui tout seul (31 millions).

Cristiano Ronaldo compte 139 millions de followers sur Instagram. Il bat ainsi largement le record que détenait son équipier Paulo Dybala (20 millions). Sur le terrain, les deux joueurs doivent encore apprendre à jouer ensemble. Au cours du premier match, Ronaldo a surtout combiné avec son ami, l'arrière gauche Alex Sandro. Allegri aimerait que sa nouvelle star s'adapte au schéma tactique actuel, à savoir qu'il joue en pointe ou décalé sur la gauche, avec Dybala en pointe. À charge pour l'infatigable Croate Mario Mandzukic de remplir le rôle dévolu à Karim Benzema au Real. Ronaldo n'a que des éloges à faire au sujet de la mentalité turinoise. "Nous avons une très bonne équipe et nous travaillons dur. Cette mentalité professionnelle que je retrouve à tous les niveaux me plaît beaucoup." Un fameux compliment...

Par Geert Foutré