Courtois sur le banc du Real: "pas un problème", selon son entraîneur

Après la rencontre, le nouveau patron sportif du Real est revenu sur la situation de ses gardiens de but.

"Ce n'est pas une décision facile à comprendre mais assez facile à expliquer", a déclaré l'Espagnol au sujet de son choix de Navas.

"J'ai deux excellents gardiens de but et ils nous donnent tous les deux de bonnes solutions. Je ne vois pas cela comme un problème. Ils sont tous les deux là pour l'équipe et nous choisirons notre gardien de but à chaque match en fonction de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Aujourd'hui, le choix s'est porté sur Keylor et il a très bien joué. C'est une super compétition et elle nous rend plus fort au niveau des gardiens de but. A chaque poste, il y a beaucoup de concurrence et c'est certainement le cas de nos gardiens de but. J'ai des idées à l'esprit, mais je ne vais les partager. Au fil de la saison, je vais chercher les solutions pour répondre au prochain défi."

Navas a déjà été titularisé en Supercoupe européenne contre l'Atletico Madrid et lors de la 1e journée de championnat à domicile contre Getafe. Courtois n'a toujours pas joué avec son nouveau club.