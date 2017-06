"Conte ne veut plus de moi!", révèle Diego Costa

"L'autre jour, j'ai reçu un message de l'entraîneur Conte pour me dire que je ne faisais pas partie de ses plans, alors que je suis toujours un joueur de Chelsea puisque je dispose d'un contrat (jusqu'en 2019, ndlr). Si je sais pourquoi ? Non, je ne sais pas. Il faut croire que j'ai été mauvais cette saison, voilà pourquoi. Il est clair que l'entraîneur ne compte pas sur moi, il ne me veut plus. Et s'il ne me veut plus, je dois partir. Je suis donc sur le marché à la recherche d'une nouvelle équipe", a déclaré Costa à l'issue du match amical entre l'Espagne et la Colombie (2-2).

"Après tout ce que j'ai fait là-bas (à Chelsea, ndlr), il m'envoie un message... Mais bon, il faut chercher une équipe et jouer", a ajouté l'attaquant de 28 ans aux 15 sélections avec l'Espagne (5 buts).

Il n'a pas caché qu'il se verrait bien retourner à l'Atletico Madrid où il a évolué de 2010 à 2014 avant de rejoindre Chelsea, mais que l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA au club madrilène rendait un tel transfert difficile: "je ne sais pas... rester quatre ou cinq mois sans jouer, c'est compliqué. Il y a une Coupe du Monde à la fin de saison et j'ai donc besoin de jouer (en Chine ?). Mais les gens savent que j'aime beaucoup l'Atlético, et que j'aime vivre à Madrid"

Double champion d'Angleterre avec Chelsea (2015, 2017), Diego Costa a inscrit 20 buts en Premier League cette saison en 35 matches joués, tous en tant que titulaire.

L'Atletico Madrid est interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018 pour infractions répétées aux règlements de la FIFA sur les transferts de mineurs.

La valeur de Diego Costa sur le marché des transferts est d'environ 50 millions. Son successeur à Chelsea pourrait être le Diable Rouge d'Everton Romelu Lukaku, un ancien de la maison blue qui lui vaudrait cent millions...