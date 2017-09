Conte ne veut pas prendre de risques avec Eden Hazard

"Eden est disponible et fait partie de la sélection", a déclaré l'entraîneur de Chelsea. "Il travaille fort pour être dans la meilleure forme possible mais il a encore besoin de temps pour progresser. Il est important de ne pas prendre de risques stupides avec lui."

Victime d'une fracture de la cheville début juin avec les Diables Rouges, Hazard a effectué une réhabilitation record et a rejoué son premier match officiel le 31 août dernier avec la Belgique face à Gibraltar (9-0). Quelques jours plus tard, il était ménagé par Roberto Martinez et jouait le dernier quart d'heure de la rencontre face à la Grèce.

Samedi lors de la victoire 1-2 de Chelsea face à Leicester, Hazard a également fait son retour sous le maillot des 'Blues' en montant au jeu dans les dernières minutes à la place de l'Espagnol Cesc Fabregas.