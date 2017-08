LES ANNÉES '60

L'histoire européenne du Club Bruges débute il y a un demi-siècle, en 1967/68, par un match face au Sporting Clube de Portugal au premier tour de la Coupe des Villes de Foire (0-0 à domicile et 2-1 en déplacement). Raoul Lambert, qui va devenir Joueur du Siècle de Bruges, inscrit le premier but européen de l'histoire du Club. Le but portugais est marqué par Gaby Savat qui, après sa carrière, va devenir le comptable de Bruges pendant 32 ans.

...