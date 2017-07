Cinquante-sept entraîneurs chinois à l'école de Mourinho et Guardiola

Pendant ce stage, ils passeront des centres d'entraînement de Manchester United à ceux de Manchester City pour voir José Mourinho et Pep Guardiola à l'oeuvre, a précisé Xinhua. En espérant que la ruse du premier et la science du second déteignent sur eux.

Ils visiteront également les installations de St George's Park, la base de rassemblement et d'entraînement des joueurs de l'équipe d'Angleterre.

Ce stage est l'un des trois qui seront organisés cette année pour les entraîneurs chinois, issus d'écoles et d'universités à travers la Chine, a précisé le consulat de Chine à Manchester.

Le président chinois Xi Jiping est un fervent amateur de football. Il avait effectué une visite à Manchester en 2015 où il avait posé pour un selfie avec l'attaquant espagnol des "Citizens" Sergio Aguero.

Si le niveau des footballeurs chinois demeure faible, le pays le plus peuplé du monde est entré depuis quelques années dans une phase de développement intense au niveau des clubs, qui s'est accéléré ces deux dernières années.

Plusieurs clubs ont dépensé des sommes astronomiques pour s'attacher les services d'entraîneurs (Sven-Goran Eriksson, Fabio Capello, Andre Villas-Boas...), et de joueurs (Hulk, Oscar, Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi...) de grande renommée.

Des investisseurs chinois ont également racheté plusieurs clubs européens, parmi lesquels Aston Villa, l'Inter Milan et l'Espanyol Barcelone.