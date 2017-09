Christian Benteke, blesse au genou, sera absent six semaines des terrains

Benteke a été touché aux ligaments du genou et a cédé sa place à la 71e minute. Lundi, les examens ont confirmé les craintes. Son indisponibilité est estimé à six semaines selon les médias britanniques.

Benteke, 26 ans, manquera dès lors des matchs de qualification du Mondial contre la Bosnie-Herzégovine (7 octobre) et Chypre (10 octobre).

Les Eagles connaissent un début de championnat de Premier League inquiétant. Ils ont perdu leurs six premiers matchs et pointent 20es et derniers avec 0 point au classement. L'entraîneur néerlandais Frank de Boer a été remercié après les quatre premières défaites et remplacé par l'Anglais Roy Hodgson.