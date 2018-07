Champions League: Le Standard affrontera le vainqueur de Ajax Amsterdam-Sturm Graz

Le Standard sera opposé au vainqueur d'Ajax - Sturm Graz (match-aller ce mercredi 25 juillet, retour le mercredi 1er août) au troisième tour des qualifications de la Ligue des Champions de football qui se déroulera les 7 et 8 août (matches aller) et 1es 14 et 15 août (matches retour). Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon. Il n'avait que quatre adversaires possibles à ce stade de l'épreuve: Benfica, le Dynamo Kiev, le vainqueur de PAOK Salonique - FC Bâle (match-aller ce mardi) ou le vainqueur d'Ajax - Sturm Graz, qu'il recevra donc à l'aller.

Le Standard, vice-champion de Belgique, tentera à cette occasion de se qualifier pour les barrages de l'épreuve (21-22 puis 28-29 août). Il ne sera pas tête de série lors du tirage au sort le lundi 6 août.

Ajax, vice champion des Pays-Bas, était tête de série lors du tirage du 3e tour, contrairement à Sturm Graz, vice-champion d'Autriche, le seul des clubs concernés par ce tirage des clubs non champions (voie de la ligue), dont le coéfficient UEFA était inférieur à celui du Standard. Autrement dit le club liégeois ferait théoriquement une bonne affaire si Graz éliminait Ajax lors du 2e tour.

Le Standard avait pour rappel déjà joué contre Ajax en Europa League lors de la saison 2016-2017 (1-0 à Ajax, 1-1 au Standard).

Il est de toute façon assuré de participer à la phase de poules de l'Europa League, quels que soient ses résultats dans les tours préliminaires de la Ligue des champions.